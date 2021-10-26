Грузовик семечек опрокинулся на трассе на Ставрополье

Авария с грузовиком-зерновозом произошла сегодня в Ставропольском крае, об этом рассказали в УГИБДД по региону.

ДТП случилось примерно в 14.00 на 12-м километре автодороги "Подъезд к городу Ставрополю".

У машины "КамАЗ, груженой семенами подсолнуха, разгерметизировалось переднее колесо, она потеряла управление, врезалась в бетонные ограждения, отлетела на "встречку", перевернулась и загорелась.

Оперативно прибывшие на место аварии спасатели потушили пламя, так что семена, высыпавшиеся на дорогу, не загорелись. Пострадавших нет.

Последствия ДТП должна ликвидировать специальная техника. Семечки соберут, а автомобиль отвезут к месту ремонта, передает "Сайт Ставрополя 1777".