Астраханская область не будет принимать туристов в нерабочую неделю

В Астраханской области с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа гостиниц и туристических баз, сообщает пресс-служба главы региона.

"Центральные регионы выходят на пик четвертой волны. Опыт показывает, что Астраханская область сделает это позже. Мы сейчас должны выработать меры, которые минимизируют последствия заболевания в регионе. В числе новых ограничений - приостановление работы турбаз, гостиниц и других мест для размещения иногородних", - говорится в сообщении.

Исключение составят те, кто заселится до 28 октября, а также командировочные.

В Астраханской области за сутки выявили 248 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии - 65 269 случаев. В госпиталях занято 85% «ковидных» коек.