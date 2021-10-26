Свыше 1,5 кг наркотиков изъяли в Кабардино-Балкарии

Полицейские обнаружили и изъяли свыше 1,5 кг наркотических средств в Баксанском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В нем говорится, что инспекторы на дороге "Баксан-Карагач" остановили Lada Kalina, за рулем которой был 41-летний житель Баксана.

"В ходе осмотра, в салоне транспортного средства обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Мужчина пояснил, что в пакете находятся листья дикорастущей конопли, которые он собрал для личного употребления", - уточнили в полиции.

По данным экспертизы, мужчина вез 1532,6 г марихуаны.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).