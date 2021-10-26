Москва может выйти на пик по COVID-19 к концу недели

Замглавы столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина, заявила, что Москва выйдет на пик заболеваемости коронавирусом к концу текущей недели.

"Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвёртую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости", - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, что с 28 октября по 7 ноября в столице решением Сергея Собянина вводится режим нерабочих дней, в этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением продовольственных магазинов, аптек и торговых точек с товарами первой необходимости.