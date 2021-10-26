Каждый десятый пациент с COVID-19 в больнице находится в тяжелом состоянии

В России госпитализированы с коронавирусом почти 270 тыс человек, из них 11% находятся в тяжелом состоянии, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня госпитализированных пациентов 268,5 тыс. Прирост за неделю составил 5,3%", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

В структуре госпитализированных в тяжелом состоянии находится 11% пациентов, отметил он.

Глава Минздрава подчеркнул, что "те пациенты, которые своевременно не начинают лечение на вторые сутки, к сожалению, имеют высокий риск осложнения течения заболевания, в том числе тяжелого течения".

Максимально тяжело заболевание протекает у невакцинированных пациентов, особенно если они страдают гипертонией, ожирением и сахарным диабетом.

Общее число активных больных коронавирусом в России на сегодняшний день превышает 1,3 млн человек - больше, чем на пике заболеваемости прошлого сезона, добавил министр. Кроме того, в российских больницах занято почти 90% "ковидных" коек.