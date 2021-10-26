Жительница КЧР объявлена в розыск по делу об участии в бандформировании в Сирии

В отношении уроженки Прикубанского района Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело, ее обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании на территории другого государства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в октябре 2012 года женщина прибыла из России в Турцию а затем отправилась в Сирию, где, разделяя религиозно-экстремистскую идеологию, активно участвовала в деятельности НВФ.

Уточняется, что ее действия квалифицированы по части 2 статьи 208 УК РФ ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ").

В настоящее время 34-летняя фигурантка объявлена в международный розыск. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.