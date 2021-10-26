Правительство Египта переедет в новую столицу

Новая столица Египта появится в 20 километрах от Каира, объявлен конкурс на название, логотип и лозунг города.

В административной столице разместят министерства, парламент страны, правительственные учреждения. Первыми поселенцами города площадью 700 кв км станут 5,5 млн человек плюс 40-50 тыс госслужащих.

Предложить свои варианты названия и логотипов административной столицы Египта можно до 18 ноября. После этого отборочный комитет, в который войдут эксперты, интеллектуалы и представители творческих профессий, выберут победителей. Им достанутся денежные призы от 10 до 50 тыс египетских фунтов.

Новая столица обзаведется достопримечательностями, там уже строится самое высокое здание в Африке - Iconic Tower (385 м), в 2026 году в городе появится небоскреб в виде египетского обелиска высотой более 830 м. Небоскреб будет выше знаменитой высотки Бурдж-Халифа в Дубае.

В "умном городе" для инфраструктура будет управляться автоматически, весь расчет будет безналичным. На крышах зданий появятся солнечные батареи, а на общественных пространствах - зеленые парки.