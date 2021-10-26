Должник напал с топором на пристава в Нур-Султане

Должник атаковал частного судебного исполнителя, который пытался изъять у него автомобиль. Об этом рассказали в региональной палате частных судебных исполнителей Нур-Султана.

По данным ведомства, агрессор не заплатил 21 административный штраф на 302 176 тенге, а также 358 728 тенге в пользу банка. Приставы уже наложили на неплательщика все необходимые аресты и ограничения, так что было вынесено постановление об изъятии его автомашины "ВАЗ-2115".

Сегодня утром судебный исполнитель прибыл к месту жительства должника, там был припаркован подлежащий изъятию автомобиль - именно на нем должник и совершил множество нарушений ПДД.

Дальнейшее оказалось запечатлено на камеру видеофиксации "Сергек".

"При изъятии автомобиля с участием сотрудников полиции должник вел себя агрессивно, на требования ЧСИ передать автомашину добровольно отказался категорически. После зашел в дом и вышел с железным топором в руках, начал нападать на ЧСИ и на сотрудников полиции", - цитирует замруководителя палаты Мадину Жанасаеву Sputnik Казахстан.

В итоге правоохранители обезвредили нападающего и забрали в управление полиции. Судоисполнитель написал заявление в полицию об угрозе жизни и нападении.

У должника есть и другие непогашенные штрафы и долги по налогам, ими занимаются другие судоисполнители.