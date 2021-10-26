"Ядерный удар по России": недонаследница Меркель подрывает ее завещание  

Наследники канцлера ФРГ Ангелы Меркель, похоже, так и не поняли ее советов по внешней политике. Еще на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в августе она говорила о необходимости диалога с Россией, даже несмотря на множество разногласий. Но министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) недавно сделала заявление, фактически дезавуирующее это наставление. В интервью радио Deutschlandfunk Крамп-Карренбауэр допустила превентивное применение ядерного оружия против России.

"Мы должны очень ясно дать понять России, что в конечном итоге - и это также предусматривает доктрина сдерживания - мы готовы применить такие средства с тем, чтобы это заранее действовало устрашающим образом и чтобы никто не пришел к мысли о нападении на партнеров НАТО на территории в Прибалтике или в регионе Черного моря", - сказала она.

Стоит напомнить, что Крамп-Карренбуэр в 2018 году под чутким присмотром Меркель стала главой правящей партии Христианско-демократический союз, сменив на этом посту саму Меркель. Эксперты назвали такую рокировку первым шагом по выдвижению АКК на пост будущего канцлера. В 2019 году АКК стала министром обороны, что стало дополнительной заявкой на место главы правительства. Впоследствии на сентябрьских выборах 2021 года ХДС проиграла, уступив первое место социал-демократам, но Крамп-Карренбауэр успела себя дискредитировать еще раньше. Так что на последнем праймериз ХДС в числе Spitzenkandidaten министра обороны уже не было. В итоге на парламентские выборы от ХДС баллотировался премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

В настоящее время идут коалиционные переговоры. Наиболее близки к формированию правительства три партии – СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы". Таким образом, Крамп-Карренбауэр "доживает" последние дни на посту министра обороны. Тем не менее, пока что именно она представляет бундесвер и отвечает за официальную военную позицию Берлина. Поэтому аргумент "я скоро ухожу" ее от ответственности не освобождает.

Для политика такого уровня угрозы применения ядерного оружия звучат вдвойне абсурдно. Во-первых, Германия – не ядерная держава и сама борется с распространением ядерных технологий. После катастрофы на Фукусиме Берлин в одностороннем порядке отказался от АЭС. Во-вторых, АКК – хоть и уходящий, хоть и несостоявшийся, но все же член команды Меркель. И говоря в милитаристском духе, она, фактически, идет против своего действующего шефа, дискредитирует миролюбивую риторику канцлера. Здесь же стоит отметить, что Германия – фактически "оккупированная страна", там все еще находятся американские базы, то есть АКК пытается говорить от имени НАТО и США, имеющих ядерный арсенал, не владея никакими рычагами применения запрещенного оружия.

Инициатива министра обороны вызвала жесткую критику в политическом истеблишменте Германии. Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених назвал угрозы безответственными. "Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны", - сказал он в опубликованном 24 октября интервью агентству DPA. Мютцених отметил, что Берлин всегда выступал за разрядку. Он призвал АКК "не обременять политику нового правительства ФРГ".

Отношения НАТО и России скатываются до уровня "ниже некуда". После недавнего сокращения диппредставительства РФ в Брюсселе Москва свернула свою миссию при НАТО. На этом фоне слова минобороны Германии еще больше подливают масла в огонь. Ее российский коллега Сергей Шойгу напомнил АКК об исторических последствиях немецкой экспансии на восток. "Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать", — подчеркнул Шойгу.

Трудно сказать, чем обоснована скандальная речь АКК – скорым ли уходом из правительства или профнепригодностью. Или, может, восприятие российской угрозы, внушаемое США европейцам, действительно стало настолько гипертрофированным? Как бы то ни было, это далеко не единственный "пробел" АКК на посту министра обороны.

В последние годы в бундесвере участились случаи правого экстремизма. В немецкой армии начали регулярно пропадать боеприпасы. Долгое время руководство сил специального назначения (KSK) пыталось скрыть эти нарушения. Бойцам, крадущим оружие, командир KSK Маркус Крейтмар предлагал добровольно вернуть его без наказания. Таким способом удалось вернуть 40 тыс патронов. Но такая "амнистия" шла вразрез с уставом ВС Германии. Когда скандал дошел до Минобороны, выяснилось, что АКК поставили в известность про нарушения постфактум, после "амнистии". Когда депутаты предъявили министру обороны претензию, она попыталась оправдаться тем, что ее поздно проинформировали.

В другой раз Крамп-Карренбауэр не нашла понимания у бундестага, когда в 2019 году заявила о необходимости отправки ВС ФРГ в Сирию для создания на подконтрольных курдам территориях "зон безопасности". Ввод наземных сил был чреват столкновением интересов с Турцией и Россией, втягиванием немцев в боевые действия, что полностью идет вразрез с пацифистским сознанием немецкого истеблишмента, сформированным после Второй мировой войны.

АКК проводила чересчур проамериканский курс. Идея об отправке бундесвера в Сирию коррелировала с инициированным Пентагоном планом по созданию "зон безопасности" в Заевфратье. Руководство СДПГ прямо обвиняло министра обороны в потакании Дональду Трампу, причем не только по сирийскому досье. Исполняющий обязанности председателя Социал-демократической партии Германии Торстен Шефер-Гюмбель обрушился на АКК после того, как она поддержала резкое повышение расходов на оборону до 2% от ВВП, как того желал Трамп. Меркель выступала за более скромное наращивание военных трат.

Каждый из этих скандалов и критичных моментов тянули вниз рейтинги и восприятие АКК в руководстве ХДС и лично Ангелой Меркель. Но последним "гвоздем в политический гроб" Крамп-Карренбауэр стали выборы в Тюрингии в феврале прошлого года. Тогда возглавляемая ей партия ХДС проголосовала за того же кандидата в председатели правительства Томаса Кеммериха, что и правопопулистская "Альтернатива для Германии". Так как руководство ХДС исключает любое сотрудничество с АдГ, Крамп-Карренбауэр как лидер "опозорившейся" партии заявила, что не будет баллотироваться в канцлеры осенью 2021 года. 11 февраля 2020 года "преемница Меркель" ушла в отставку с поста председателя ХДС.

Возвращаясь к угрозам против России, можно только порадоваться, что такой безответственный министр скоро покинет бундесправительство. Но будем надеяться, что ее место не займет кандидат от занявшей третье место на последних выборах "Зеленой" партии. Ибо последнюю, по словам бывшего замминистра обороны ФРГ Вили Виммера, немецкие журналисты именуют не иначе, как представительство Белого дома в Германии.