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Дагестан введет QR-коды с 28 октября

Дагестан введет QR-коды с 28 октября

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил о введении в республике системы QR-кодов с 28 октября.

"Принято решение о введении ряда ограничений, в том числе допуска с 28 октября на некоторые объекты и в места проведения мероприятий только по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации или перенесенном заболевании", - приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что ограничения коснутся торговых центров, объектов розничной торговли, кафе и ресторанов, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-клубов, салонов красоты и других предприятий.

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