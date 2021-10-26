Слуцкий: Нидерланды в вопросе о скифском золоте встали на сторону политики

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение Амстердама о передаче "скифского золота" Украине.

По словам депутата, суд, лишив жителей Крыма национального культурного достояния, встал на сторону политики. "По сути, это такая разновидность культурного рейдерства, помноженного на русофобию", - приводит его слова "Интерфакс".

Политик заявил, что "решение суда Нидерландов о передаче "скифского золота" Украине является политизированным и ангажированным вердиктом, не имеющий общего со справедливостью".

Слуцкий напомнил, что "скифское золото" находилось в Крыму еще задолго до того, как полуостров вообще стал иметь какое-то отношение к Украине.

"Так в сентябре 2019 года крымские музеи представили в суд дополнительные сведения о праве собственности на артефакты, включая акты о приемке находок в музейные коллекции, а также фотодокументы, подтверждающие, что экспонаты находились в музеях Крыма еще до передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году. Однако суд не принял во внимание очевидного", - подчеркнул депутат.

Напомним, что апелляционный суд Амстердама принял решение передать "скифское золото" украинской стороне.