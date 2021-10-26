Главная » Новости
Азербайджан Иран

Обязательная вакцинация затронула все регионы России

Обязательная вакцинация затронула все регионы России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.

"На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ", - заявила Попова во вторник на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Чаще всего обязательная вакцинация касается сотрудников социальных сфер - торговли, транспорта, туризма, общепита и других.

11675 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!