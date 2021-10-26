Обязательная вакцинация затронула все регионы России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.

"На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ", - заявила Попова во вторник на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Чаще всего обязательная вакцинация касается сотрудников социальных сфер - торговли, транспорта, туризма, общепита и других.