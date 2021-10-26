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Нейрохирург возглавил комиссию по культуре Еревана

Нейрохирург возглавил комиссию по культуре Еревана

Совет старейшин Еревана выбрал главу постоянной комиссии по культуре, образованию и социальному обеспечению мэрии. Соответствующее решение было принято им на заседании сегодня.

Пост занял член комиссии - представитель правящей фракции "Мой шаг" Айк Мирзоян, передает Sputnik Армения.

Айк Мирзоян - нейрохирург, сотрудник медцентра "Армения". В числе приоритетов работы в новой должности он назвал реформы по улучшению ситуации в поликлиниках города.

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Вестник Кавказа

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