Нейрохирург возглавил комиссию по культуре Еревана

Совет старейшин Еревана выбрал главу постоянной комиссии по культуре, образованию и социальному обеспечению мэрии. Соответствующее решение было принято им на заседании сегодня.

Пост занял член комиссии - представитель правящей фракции "Мой шаг" Айк Мирзоян, передает Sputnik Армения.

Айк Мирзоян - нейрохирург, сотрудник медцентра "Армения". В числе приоритетов работы в новой должности он назвал реформы по улучшению ситуации в поликлиниках города.