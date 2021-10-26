Бракосочетания в Адыгее станут COVID-free

Республики Адыгея вводит QR-коды, их с 1 ноября будут требовать в ЗАГСах.

На торжественные регистрации брака, согласно информации, опубликованной в Instagram-аккаунте республиканского Управления ЗАГС, будут вакцинированные (по QR-коду), лица с отрицательным ПЦР-тестом или со справкой о перенесенном коронавирусе (не более 6 месяцев назад).

"У нас пока нет информации, касаются ли эти меры жениха и невесту или только гостей торжественной церемонии. Мы ждем разъяснений от руководства", - пояснили в ЗАГСе Майкопа, пишут "Кубанские новости".

Кроме того, в регионе появятся COVID-free школы и детские сады.

Уже с 28 октября QR-коды и отрицательные ПЦР-тесты будут требовать у тех, кто заселяется в гостиницы и на базы отдыха Адыгеи.