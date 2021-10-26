Узбекские мигранты будут проходить предвыездную подготовку перед Россией

Торгово-промышленные палаты РФ и Узбекистана намерены разработать механизм предвыездной подготовки мигрантов, в котором будут задействованы российские работодатели. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Москве глава ТПП РФ Сергей Катырин, председатель ТПП Узбекистана Адрам Икрамов и министр занятости и трудовых отношений РУз Нозим Хусанов.

В ТПП России указали, что новый механизм может предполагать сопровождение и контроль профподготовки и аттестации, обучение русскому языку и основам российского законодательства, а также подтверждение того, что кандидаты готовы работать на определенных работодателем условиях.

Кроме того, стороны договорились создать механизм проведения видеособеседований, во время которых работники смогут кратко продемонстрировать свои трудовые навыки. Еще одна договоренность касается сопровождения работодателей и работников при организованном наборе.