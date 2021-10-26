Проезд из Махачкалы в Каспийск станет на 10 рублей дороже

В Дагестане с 15 ноября повысится цена за проезд в маршрутных такси междугородней линии Каспийск – Махачкала.

По словам перевозчиком, которые планируют повысить стоимость, данная мера связана с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

В развешанных в маршрутках объявлениях сообщается, стоимость проезда по маршруту Каспийск – Махачкала (ЦУМ, Восточный рынок) подорожает до 45 рублей, по маршруту Каспийск – Махачкала (Новая автостанция) – до 55 рублей.

Ранее в Дагестане подорожали цены в маршрутках Махачкалы (до 27 рублей) и Кизляра (до 20 рублей), а также проезд по маршруту Махачкала – Буйнакск (130 рублей).