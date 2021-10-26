В Петербурге с 8 ноября вводятся QR-коды

С 8 ноября в Санкт-Петербурге QR-код необходим посетителям кинотеатров, концертных залов и цирков, следует из разъяснений комитета по промышленной политике города.

Также QR-код будут требовать при заселении в дома отдыха. Туристы смогут отдохнуть, предъявив и отрицательный результат ПЦР-теста.

Кроме того, с 1 ноября QR-код обязательно иметь для посещения спортивных, конгрессно-выставочных, физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября коды будут спрашивать у тех, кто хочет попасть в бассейн, фитнес-клуб, развлекательное заведение или на церемонию бракосочетания. Общепит (кроме вокзалов и аэропортов) и магазины (кроме аптек, заправок, продуктовых) будут пускать по QR-код с 1 декабря.