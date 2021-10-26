Минздрав озвучил свою позицию по принудительной вакцинации в Грузии

Минздрав Грузии против принудительной вакцинации от Covid-19, такое заявление сделала глава ведомства Екатерина Тикарадзе.

"Я уверена, что за обязательной вакцинацией последуют такие негативные последствия, которые, наоборот, помешают процессу вакцинации. Исходя из этого, я против (принудительной вакцинации) и считаю, что важнее иметь большую коммуникацию с населением, а не использовать принудительные меры", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Напомним, ранее Наццентр по контролю заболеваний и общественного здоровья внес в секретариат межведомственного координационного совета пакет о введении т. н. зеленых паспортов и обязательной вакцинации ряда групп населения.

Главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе заявлял, что вакцинацию необходимо ускорить применяя "различные ограничительные или стимулирующие меры". При этом против обязательной вакцинации высказался премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.