Голикова будет отвечать за подготовку празднования 100-летия Расула Гамзатова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о формировании комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Указ опубликован на сайте правовой информации.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова и утвердить его состав", - сказано в документе.

Стоит отметить, что главой оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова, в него также вошли гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и глава Дагестана Сергей Меликов.