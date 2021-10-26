Школьница погибла под колесами автомобиля в Уральске

Утром 26 октября в Уральске автомобиль насмерть сбил ребенка.

Трагедия произошла на улице Кердери, девочка 10 лет переходила улицу в неположенном месте, женщина, находившаяся за рулем внедорожника Toyota Prado не успела среагировать и сбила ребенка.

"В результате ДТП несовершеннолетняя с различными травмами была доставлена в областную многопрофильную больницу, где, не приходя в сознание, скончалась", - рассказали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

Начато досудебное расследование по части 3 статье 345 Уголовного кодекса.