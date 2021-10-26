Джабаров призвал бороться за скифское золото

Россия должна проверить ответные шаги на решение Нидерландов по коллекции скифского золота, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его мнению, решение Нидерландов по передаче золота Украине было известно заранее. В этом контексте он также вспомнил ситуацию с расследованием малайзийского боинга.

Джабаров отметил, что скифское золото принадлежит Крыму.

"России нужно продумать ответные шаги, нужно бороться. Если есть возможность, надо обжаловать решение суда Амстердама", - приводит его слова РИА Новости.

Сенатор добавил, что Нидерландам стоит задуматься над этим вопросом, если они хотят улучшить отношения с Россией.