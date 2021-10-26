Министр: в тюремной больнице есть все, что нужно Саакашвили

В больнице в тюрьме №18 в Глдани есть все условия для лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, такое заявление сделала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, Агентству регуляции медицинской и фармацевтической деятельности поручено сегодня провести осмотр тюремной больницы и выдать заключение о ее готовности обеспечить безопасность Саакашвили и других заключенных.

"Нет никакой необходимости переводить его в другую клинику", - цитирует Тикарадзе Sputnik Грузия.

Напомним, голодовка Саакашвили длится уже 26 день, личные врачи политика требуют госпитализировать его в гражданскую многопрофильную клинику. Минюст Грузии предлагает перевести его в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18, однако адвокаты Саакашвили боятся за его безопасность в этом учреждении.