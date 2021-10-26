Суд в Амстердаме признал скифское золото украинским

Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота принадлежит Украине.

Артефакты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне", огласила во вторник решение суда председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил решение окружного административного суда Амстердама от 14 декабря 2016 года.

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический - подали апелляционную жалобу в январе 2017 года, слушания начались в марте 2019 года.

"Неожиданностью для меня это решение не стало. <…> Это проявление просто двойных стандартов в чистом виде, пренебрежение к культурному наследию народов Крыма. Решение, несмотря на то, что оно было ожидаемо, вызывает у меня самые нехорошие чувства", - поделился с ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Решение суда кажется политическим члену комитета Совета Федерации по международным делам Сергею Цекову.

"Политическое решение, антироссийское, антикрымское. Будем искать возможность опротестовать", - заявил он.