В Дагестане слесарь обманул священника

Работника компании "Газпром газораспределение Дагестан" обвиняют в хищении денежных средств у настоятеля церкви Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Николая Котельникова.

По предварительным данным, отец Николай дал 47-летнему слесарю около шести тыс рублей на техническое обслуживание газового оборудования. Деньги были взяты из кассы общего прихода церкви.

Работник "Газпрома" не внес деньги в кассу газовой компании, а оставил себе. Факт мошенничества стал известен после того, как спустя время церкви выставили повторный счет от компании.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.