Казахстан предоставил транзитный коридор для женщин-судей из Афганистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение предоставить транзитный коридор для афганских женщин, такое сообщение опубликовано на сайте МИД республики.

В нем говорится, что, основываясь на приверженности Нур-Султана международным обязательствам в гуманитарной сфере, Казахстан предоставляет транзитный коридор для афганских женщин - судей и парламентариев - и для их родных.

"Транзит осуществлен в сотрудничестве с международными неправительственными организациями через аэропорт города Алматы для дальнейшего пролета в третьи страны", - отметили в МИД.