В Кремле напомнили, что губернаторы регионов могут продлить нерабочие дни

Региональные власти имеют право продлевать нерабочие дни в связи с коронавирусом на тот период, на который посчитают нужным, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Могут, конечно. Действуют особые полномочия регионов, и в недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия. Все зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе", - пояснил представитель Кремля.

Напомним, нерабочие дни введены по всей России с 30 октября по 7 ноября. В Некоторых регионах их расширили. В Москве и Подмосковье локдаун начнется с 28 октября. С 26 октября - в Северной Осетии, с 27 октября - в Саратовской области. С 25 октября режим нерабочих дней действует в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях.