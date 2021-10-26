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Прокурор Ростова раскритиковал вечернюю работу общественного транспорта

Прокурор Ростова раскритиковал вечернюю работу общественного транспорта

Прокурор Ростова-на-Дону Олег Фрикель сегодня на заседании городской думы раскритиковал администрацию за плохую работу общественного транспорта, особенно в вечерние часы.

"Анализ, который мы проводим, позволяет мне сделать вывод, что количество общественного транспорта и почасовая активность вовсе не соответствует требуемым нормативам - в вечернее время на линии работает половина необходимой техники", - отметил он, передает "АиФ-Ростов".

Транспорт должен работать на все 100%, а люди должны иметь возможность приехать на работу и уехать с нее, оставив свои автомобили дома, - резюмировал Фрикель.

Напомним, на заседании городской думы Ростов депутаты сегодня принимали программу комплексного развития транспортной инфраструктуры.

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Вестник Кавказа

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