Службе безопасности пришлось вмешаться в заседание армянского парламента

Вмешательство службы безопасности потребовалось сегодня на заседании парламента Армении, об этом сообщают СМИ.

Депутат от националистического блока "Айастан" ("Армения") Гегам Манукян, выступая с трибуны, несколько раз озвучил обвинения в государственной измене, не уточнив при этом, кого именно он имеет в виду.

Вице-спикер Нацсобрания Рубен Рубинян, который вел заседание, попросил депутатов не нарушать порядок.

"Господин Манукян, существуют правила этики. Не нарушайте их. Вы сказали "изменник". Скажите, кого Вы имели в виду?" - приводит слова Рубиняна Sputnik Армения.

В ответ Манукян сказал, что лишь процитировал депутата Вигена Хачатряна.

Вице-спикер уточнил, имеет ли оппозиционер в виду, что изменник - Хачатрян, а затем попросил выключите микрофон Манукяну, а самого депутата - покинуть трибуну.

Однако Манукян отказался уходить, тогда Рубинян обратился к сотрудникам службы безопасности, чтобы те вывели нарушителя с трибуны.

В это время в зале начались споры между депутатами от власти и оппозиции, и вице-спикер объявил 20-минутный перерыв.