Жители Ингушетии и Дагестана оказались самыми большими сладкоежками в России

Россияне грубо нарушают норы потребления сахара, и по традиции "рекордсменами" в этом являются народы Северного Кавказа, - говорят данные Росстата.

Так, для поддержания здорового образа жизни, по рекомендациям Минздрава РФ, в среднем за год человек должен употреблять не больше 8 кг сахара, тогда как каждый из жителей Ингушетии съедает за год 66,7 кг "белой смерти", в Дагестане чуть поменьше – 47,5 кг, на третьем месте в сомнительном рейтинге – жители Мордовии, "подслащающие" жизнь 42,9 кг сахара в год каждый, - передает РИА Новости.

Напомним, среднестатистический россиянин за минувший 2020 год съел 31 кг сахара, что в четыре раза превышает норму, рекомендованную Минздравом страны.