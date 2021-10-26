Нерабочие дни в России грозят новой волной заболеваемости

Нерабочие дни в России могут обернуться новым ростом заболеваемости, считает аналитик открытых данных Александр Драган, пишет "Доктор Питер".

По информации АТОР, с момента объявления в России нерабочих дней, продажи туров выросли в разы. Россиян не пугают ни эпидситуация, ни растущие цены на отдых.

"То же самое мы проходили полгода назад, когда майские праздники продлили до десяти дней, и это также привело к взлету бронирований - тогда спрос на билеты вырос в 5 раз. Вероятно, те длинные майские праздники сильно помогли дельте в короткие сроки распространиться по стране", - предполагает аналитик.

В Сочи начало ноября проведут около 120 тыс отдыхающих - это рекорд для этого времени года, в Калининграде наблюдается дефицит номеров, спросом пользуются и туры в Крым. Все эти курортные регионы сейчас находятся в самой сложной ситуации по коронавирусу. Крым ежедневно обновляет рекорды заболеваемости, мест не хватает не только в больницах, переполнены и морги.

"По статистике оперштаба на Кубани умирает от ковида по 40 человек в сутки - в пересчете на население смертность выше, чем в Москве, а реальная смертность еще выше", - отметил Драган.

В Калининградской области система здравоохранения работает на пределе, при этом на следующую неделю в гостиницах заняты почти все номера.

Перед отдыхом большинство россиян, чтобы получить QR-код, срочно прививается однокомпонентным "Спутником Лайт". Однако не стоит забывать - антитела начнут вырабатываться только через 10-14 дней. "А это значит, по России полетят и поедут сотни тысяч только что привившихся людей, никак не защищенных, и эти люди, поддавшись ложному чувству безопасности, станут заболевать и распространять вирус", - резюмировал аналитик.