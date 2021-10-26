Алиев и Эрдоган официально открыли Международный аэропорт Физули (ФОТО)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Международный аэропорт Физули, прямую трансляцию из воздушной гавани ведет itv.

В честь высокого гостя выстроился почетный караул, на посадочной полосе развевались флаги Азербайджана и Турции.

Турецкого лидера встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Главы государств одновременно разрезали красную ленточку, торжественно открыв Международный аэропорт Физули. Затем им вручили символические ключи от воздушной гавани.

После этого Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились с созданными в аэропорту условиями.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе однодневного визита в Азербайджан турецкий лидер примет участие в открытии Международного аэропорта в Физули, построенного в кратчайшие сроки, автодороги в регионе и в церемонии закладки фундамента "умного" агропарка, который создадут в Зангилане при поддержке Турции.

На встречах, входящих в программу визита, будут рассмотрены все аспекты азербайджано-турецких отношений, стороны также обсудят шаги по углублению сотрудничества Баку и Анкары, а также актуальных региональных и международных вопросов.