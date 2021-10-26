Байден покашлял в кулак и поздоровался за руку с людьми

Президент США Джо Байден, выступая в штате Нью-Джерси, покашлял в кулак, а затем поздоровался за руку с гражданами, который пришли послушать его речь.

Стоит отметить, что глава государства находился без медицинской маски, несмотря на контакт с недавно заразившимся COVID-19 работником его кабинета, сообщает канал FOX.

Подчеркивается, что неделю назад полностью привитый министр внутренней безопасности Штатов Алехандро Майоркас заболел коронавирусом, который за несколько дней до этого общался с Байденом.