Назван самый загрязняющий атмосферу регион Узбекистана

Ташкентская область по итогам 2020 года оказалась лидером по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, информирует Госкомстат республики.

Всего за год объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Узбекистане превысил 924,4 тыс т, почти половина (46,5%) приходится на Ташкентскую область. Второе место по выбросам занимает Кашкадарьинская область.

Минимальные выбросы загрязняющих атмосферу веществ отмечены в Джизакской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях.