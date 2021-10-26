Жителям сочинской Хосты вернули электричество

Крымские энергетики восстановили кабельные линии, которые накануне повредил пожар в Хостинском районе Сочи.

"Над восстановлением кабельных сетей, питающих электричеством более 10 улиц в микрорайоне Бытха, энергетики Сочинских электросетей работали всю ночь. Работы завершены", - сообщили в пресс-службе Сочинских элекросетей, передает "Интерфакс".

Напомним, минувшим вечером на электросетях микрорайона Бытха из-за повреждения кабеля произошел пожар, который оставил без света жителей 12 улиц микрорайона.