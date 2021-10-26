Глава Wintershall: "Северный поток-2" поможет стабилизировать ситуацию с газом в Европе

Запуск газопровода "Северный поток-2" поможет стабилизировать ситуацию с высокими ценами на газ в Европе, заявил глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен на телеконференции с инвесторами.

"Конечно, как только "Северный поток-2" будет запущен, и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Глава компании признал, что Европа "отчаянно" нуждается в газе - он необходим для достижения целей по климату, но в первом полугодии сократились его поставки из Норвегии, упали и поставки СПГ.