Глава Феодосии принял решение оставить свой пост

Глава администрации крымской курортной Феодосии Сергей Бовтуненко оставляет пост по собственному желанию, - сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

"Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Бовтуненко, по итогам которой он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Пока исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города, добавил Аксенов, заверив, что на функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения не повлияют.