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Три человека погибли в автоаварии в Армении, водитель выжил

Три человека погибли в автоаварии в Армении, водитель выжил

Три жизни унесло ДТП в Армении, сообщение о нем распространила пресс-служба МЧС РА.

Авария случилась на 37-м километре автомагистрали Чамбарак-Берд накануне в районе 21:20. Житель Тавушской области, 32-летний директор ГНКО "Айантар" в лесохозяйстве Арцваберда, на своем "УАЗе" выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в овраг.

На месте ЧП спасатели нашли тела 57-летнего, 40-летнего и 56-летнего сотрудников той же ГНКО. Водитель госпитализирован с травмами, передает Sputnik Армения.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.242 (ДТП, повлекшее смерть двоих людей по неосторожности) УК Армении.

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