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ДТП с "Ладой" и грузовиком на ЦКАД унесло три жизни в Подмосковье

ДТП с &quot;Ладой&quot; и грузовиком на ЦКАД унесло три жизни в Подмосковье

Сегодня днем в ДТП при столкновении грузовика и легковушки на ЦКАД в Московской области погибли три человека, включая ребенка, - сообщил источник в правоохранительных органах.

"На 149-м километре ЦКАД произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки. Погибли трое, включая ребенка, пострадали еще четыре человека, в том числе двое детей", - цитирует собеседника ТАСС.

"Лада Ларгус" выехала на встречную полосу движения, где и столкнулась с грузовой "Сканией", - уточнили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ, добавив, что в легковушке ехали семь человек и подтвердив, что среди погибших есть один ребенок.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, они устанавливают причины произошедшего.

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Вестник Кавказа

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