В России за сутки умерли 1 106 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 36,4 тыс случаев заболевания, суточная смертность установила новый рекорд - 1 106.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 36 446 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 907 (8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 074, в Московской области - 2 930, в Петербурге - 2 735. В Крыму новых случаев 662 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 413, в Краснодарском крае - 260, в Дагестане - 154, в Кабардино-Балкарии - 122, в Чечне - 113, в Северной Осетии - 95, в Карачаево-Черкесии - 79, в Ингушетии - 75, в Адыгее - 70.

Суточный прирост составил 0,44%, общее число инфицированных в России достигло 8 316 019 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 26 973 человека, за весь период - 7 213 584 человека.

Умерли за сутки 1 106 пациентов, с начала пандемии умерли 232 775 россиян с коронавирусом.