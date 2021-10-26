Новогодние праздники все-таки сократят в Армении?

Национальное собрание Армении обсуждает проект поправок в закон "О праздниках и памятных датах", согласно которому предлагается сократить новогодние праздники.

По словам главы Минэкономики Ваана Керобяна, эта мера увеличит производительность в экономике и ускорит рост ВВП.

"Лишние четыре дня работы позволят создать дополнительный объем товаров и услуг", - цитирует его Sputnik Армения.

Министр добавил, что законопроект обсуждался с отраслевыми ассоциациями бизнеса и получил позитивные отзывы, в том числе и от гостиниц.

Депутат от "Гражданского договора" Геворг Папоян пояснил, что если праздники в итоге сократятся, то жители Армении предпочтут уезжать на такое короткое время не за рубеж, а, например, в Цахкадзор, Дилижан и так далее.

На сегодня нерабочие дни в Армении длятся с 31 декабря до 6 января включительно. Минэкономики предлагает уменьшить их так, чтобы жители отдыхали только на Новый год (31 декабря - 1 января) и на Рождество (6 января).