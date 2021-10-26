Москвичи скупают одежду и косметику в ожидании локдауна

Жители Москвы в преддверии периода нерабочих дней стали активнее закупаться непродовольственными товарами, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По данным мэрии Москвы о торговом обороте магазинов, в минувшие выходные среднесуточный оборот магазинов одежды вырос на 14% по сравнению с предшествующими выходными днями. Оборот магазинов косметики вырос на 13%.

В целом в сфере непродовольственной торговли оборот 23-24 октября вырос на 3% по сравнению с предыдущими выходными, сообщил Ефимов через пресс-службу.

Москвичи делают покупки в связи с тем, кто с 28 октября по 7 ноября работать в городе будут только продуктовые магазины и аптеки. Как предположил вице-мэр, локдаун стимулировал горожан сделать покупки, которые они ранее откладывали.

При этом продукты питания жители столицы также стали покупать активнее- в выходные 23-24 октября среднесуточная выручка продуктовых магазинов выросла на 20%. "Москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров", - пояснил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.