Развожаев: Севастополь переживает самые тяжелые дни пандемии

Севастополь испытывает самую тяжелую ситуацию по заражениям коронавирусом за все время пандемии, - сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Ситуация в городе сейчас, наверное, самая тяжелая за все два года пандемии. У нас сейчас практически весь коечный фонд занят, в резерве остается лишь порядка 5% коек", рассказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Городские власти оперативно разворачивают еще 200 коек, но это уже будет пределом мощности, которую может выдержать медицина - она уже и так работает за гранью своих возможностей, - добавил сити-менеджер.

Напомним, только за последние сутки в Севастополе было выявлено 337 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 14 пациентов.