Полицейские Адыгеи проверили предприятия общепита

Правоохранители Адыгеи проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в предприятиях общественного питания в столице региона, - сообщили в горадминистрации Майкопа.

Проверки проводились силами рабочих групп, в состав которых входили представители отдела МВД по городу Майкопу и сотрудники структурных подразделений администрации города: особое внимание уделялось работе развлекательных заведений, организаций торговли и общепита в вечернее время, - передает "АиФ-Адыгея".

Были проверены объекты торговли и общественного питания, а также развлекательные заведения во всех микрорайонах города. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, - говорится в сообщении.