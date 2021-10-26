Житель Ставрополья устроил ДТП, бросил раненую жену и ушел смотреть телевизор

Муж бросил травмированную жену на месте аварии в Благодарненском округе. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По предварительным сведениям, водитель выбрал небезопасную скорость, потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево, а затем ушел с места ДТП.

Женщина 40 лет, ехавшая в машине пассажиркой, сломала руку и получила травмы головы, скорую для нее вызвали очевидцы.

Полицейские в результате розыскных мероприятий установили личность водителя и его местонахождение. Виновником аварии стал 41-летний местный житель, причем в момент инцидента он был трезв.

"Объяснить свой поступок гражданин не смог, полицейские его разыскали дома, мирно смотрящим телевизор", - отметили в управлении.

За оставление места ДТП мужчине грозит лишение права управления транспортным средством, по факту аварии с пострадавшей идет проверка.