Путин поздравил Австрию с днем принятия закона о нейтралитете

Президент России Владимир Путин выразил поздравления президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену и канцлеру Александера Шалленберга по случаю Дня принятия конституционного закона о нейтралитете, сообщает пресс-служба посольства России в Вене.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики - дня принятия конституционного закона о постоянном нейтралитете", - говорится в поздравлении.

Путин отметил, что отношения между Россией и Австрией, основанные на традициях дружбы и взаимного уважения, должны отвечать интересам народом двух стран и всей Европы.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам - благополучия и процветания", - заключил российский лидер.

Австрия 26 октября отмечает Национальный праздник в связи с выводом войск стран-победительниц во Второй мировой войне с территории страны и в память о провозглашении постоянного нейтралитета в 1955 году.