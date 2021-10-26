Стало известно, как в Петербурге будет работать общественный транспорт в локдаун

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября общественный транспорт будет работать по графику выходного дня, информирует городской комитет по транспорту.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для того, чтобы прервать распространение коронавируса.

В Санкт-Петербурге на период нерабочих дней вводятся дополнительные ограничения. В течение недели будут работать только продуктовые магазины, аптеки и предприятия, оказывающие бытовые услуги. В музеи и театры можно будет попасть по QR-кодам.

"В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня", - сообщили в комитете.