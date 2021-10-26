Ковид-мошенников поймали в Тбилиси и Имерети

Изготовителей фальшивых ковид-паспортов и отрицательных ПЦР-тестов задержали в Тбилиси и Имерети, такое сообщение распространила Следственная служба Минфина Грузии.

Всего к ответственности оказались привлечены девять человек, один из них задержан.

Как выяснило следствие, обвиняемые "сотрудничали" с туроператором, делая поддельные ковид-паспорта и отрицательные результаты тестирования для желающих выехать за границу. За свои услуги они просили 70 евро, пишет Sputnik Грузия.

По итогам следственных действий были изъяты фальшивые документы и печати, а также компьютерная техника, на которой они изготавливались.

Идет следствие по статье "Изготовление или использование поддельного документа, печати, штампа или бланка". Санкция по ней - лишение свободы на срок до 3 лет.