Донские власти пересмотрят тарифы на проезд по трассе М-4 "Дон"

Власти Ростовской области по предложению Минтранса страны могут увеличить стоимость проезда по платным федеральным дорогам, которыми управляет госкомпания "Автодор", в том числе и на трассе М-4 "Дон" – такой законопроект уже представлен на общественное обсуждение на портале нормативных правовых актов.

В Минтрансе напомнили, что тарифы не менялись с 2016 года, и выручки уже не хватает не только на строительство новых, но и на обслуживание существующих дорог, поскольку верхняя ценовая граница стоимости проезда по платным дорогам сейчас составляет 3,65 рублей за километр, а средний тариф - 2,65 рублей, - передает "АиФ-Ростов".

Чиновники Минтранса предложили повысить максимальную стоимость проезда до пяти рублей за километр, а по мостам и путепроводам на платных дорогах - с 21 до 29 рублей, - говорится в сообщении.