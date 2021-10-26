АТОР: цены на туры в нерабочие дни выросли на 30%, но спрос также растет

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказал о росте цен на отдых в период нерабочих дней, включающих ноябрьские праздники.

"Цены, конечно, выросли, что, как мы видим, не останавливает наших туристов. [Туры] подорожали от 10% до 30% повышения в зависимости от даты заезда, отеля, направления и так далее. <...> Как только объявили <...> о дополнительных ограничениях и о квазилокдауне, спрос взлетел", - отметила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом тех, кто намерен путешествовать по России мало, сказываются новые ограничения в большинстве регионов. Провести локдаун россияне собираются в Египте, Турции, ОАЭ и Доминикане. Меньший спрос на поездки в европейские страны - Венгрию, Сербию и Хорватию. При этом речь не идет о "вакцинном туризме". "За вакциной тоже едут, но их доля в общем потоке тех, кто направляется в Сербию, меньше 10%", - отметила Ломидзе.

В России в связи со сложной эпидемиологической ситуацией введен режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы продлили этот период. Нерабочие дни призваны сбить пик новой волны эпидемии коронавируса.