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Рогозин рассказал о планах Роскосмоса

Рогозин рассказал о планах Роскосмоса

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что создание нового транспортного космического корабля в грузовой и пилотируемой версиях для обслуживания российской орбитальной станции в перспективе является одной из задач госкорпорации.

"Для нас сейчас гораздо более важной задачей является создание современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты, то есть универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, которой сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию", - цитирует Рогозина РИА Новости.

Он подчеркнул, что над реализацией проекта занимается ракетно-космическая корпорация "Энергия", производившая "Прогресс" и "Союз".

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